El Real Madrid vuelve a Asia, un continente que conquistó con Beckham en 2003

"El presidente desea transformar al Real Madrid en un equipo universal, la gira del Real Madrid es una ventana al mundo y contribuye a enriquecer la universalidad del club", comentó entonces a EFE en Pekín Emilio Butragueño, actual director de Relaciones Institucionales.

El Real Madrid, que llegará a Almaty pasada la medianoche del domingo, celebró su primera gira asiática en 2003, justo después de haber fichado el futbolista inglés del Manchester United.

Eso sí, el equipo ya había ganado dos Intercontinentales en suelo asiático, concretamente en Tokio ante el Vasco de Gama (1998) y el Olimpia (2002).

Después vendrían giras por otros lugares del planeta, como Estados Unidos y Australia, pero el viaje del Real Madrid a China fue todo un acontecimiento.

"China es el lugar ideal para disputar la pretemporada (...) Asia es uno de nuestros objetivos estratégicos para el futuro", señaló Butragueño.

Más de mil millones de chinos -más que los Juegos Olímpicos o el debut chino en el Mundial en 2002- vieron por televisión el partido disputado en el legendario Estadio de los Trabajadores entre el equipo blanco y una selección de futbolistas chinos (4-0).

Durante las tres semanas de estancia, el equipo blanco, entonces dirigido por el portugués Carlos Queiroz, también disputaría encuentros en Japón, Tailandia y Hong Kong.

"Huang Ma" (Caballo real), coreaban los aficionados chinos, que es como llaman al Real Madrid en el gigante asiático.

La gira permitió al presidente blanco, Florentino Pérez, ganarles la partida a los clubes ingleses, que no se atrevieron a viajar a China cuando no había aún escampado la epidemia de neumonía atípica.

Tuvo mucho que ver el exseleccionador chino, el serbio Bora Milutinovic, que aconsejó al Madrid concentrarse en la provincia de Yunnan, territorio libre del Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SRAG), además de estar a una altitud de más de 2.000 metros.

Asia fue escenario del estreno de Beckham con la camiseta blanca el 2 de agosto en Pekín ante el equipo de los dragones chinos. Cada vez que tocaba el balón, el estadio rugía.

"Su categoría como futbolista está contrastada y su atractivo comercial, también", comentó Butragueño.

Los 65.000 espectadores que acudieron al Estadio de los Trabajadores pudieron ver como titulares, además del inglés, a Zidane, Ronaldo, Figo y Raúl. Los cinco galácticos juntos en el campo.

Eso sí, el corazón de los aficionados chinos estaba repartido, ya que Raúl había sido siempre su futbolista favorito, tanto por sus cualidades futbolísticas como por su atractivo físico.

"El Señor de los Anillos", le llamaban por su costumbre de besarse el anillo de casado tras anotar el gol o "El príncipe del caballo blanco".

"La nobleza del Real Madrid y la belleza de Raúl se combinan a la perfección", decía la prensa.

Fueron tres años seguidos de giras en China que se saldaron sin títulos para el equipo, lo que hizo que muchos aficionados criticaran esas pretemporadas por el énfasis que ponían en el dinero, más que en la preparación deportiva.

Kazajistán, un país asiático con un 5 % de su territorio en el continente europeo, se pasó a la UEFA en 2002, lo que permitió a la Liga de Campeones debutar en Asia en 2015 con el Astaná.

Ahora es el turno del Kairat, que dejó en la cuneta al Celtic en la fase previa. El partido con el Madrid se disputará en el Estadio Central de Almaty, que acogía en otros tiempos partidos de la liga soviética.

Para el fútbol kazajo el encuentro es histórico. De hecho, uno de los hombres más ricos del país, Tursen Alagúzov, prometió regalar un coche a cada jugador del Kairat si derrotan al quince veces campeón de Europa.

La cercanía con China hace que varios miles de aficionados del gigante asiático se desplacen a la antigua capital kazaja para animar el martes a su equipo, que les robó el corazón en 2003.

La prensa especula con que el legendario actor chino Jackie Chan, que se encuentra de visita en el país centroasiático, podría asistir al partido.