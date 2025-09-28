Leganés y Castellón buscan resurgir en Butarque

El tropiezo de los madrileños ante la UD de Las Palmas fue especialmente doloroso, no solo por quedarse sin puntos, sino porque en la primera parte hicieron méritos suficientes para adelantarse. Sin embargo, no lograron materializar sus ocasiones y en la segunda mitad encajaron el tanto que les hizo ir por detrás en el marcador por primera vez en toda la temporada.

A esa mala fortuna se sumó la expulsión por doble amarilla del centrocampista internacional guineano Seydouba Cissé, pieza clave en el esquema de Paco López. Su ausencia dejará un hueco en el once que podrían ocupar Carlos Guirao, Gonzalo Melero o Andrés Campos.

Cissé podría no ser la única baja: el lateral Rubén Peña sigue siendo duda tras trabajar de forma parcial durante la semana. En cambio todo apunta a que estará disponible, en el otro costado de la zaga, Enric Franquesa, ya recuperado de sus problemas físicos.

En los precedentes oficiales entre ambos equipos se registran cuatro enfrentamientos: una victoria por bando y dos empates, ambos en Madrid, donde el Castellón aún no ha logrado ganar.

Por su parte, el CD Castellón quiere confirmar su mejoría tras lograr su primera victoria de la temporada en la pasada jornada. Los albinegros llegan a Butarque con la tranquilidad de haber estrenado su casillero de triunfos y la intención de seguir escalando posiciones y distanciarse de la zona baja.

Para este encuentro, Pablo Hernández, que dirige al equipo de forma interina, tiene las bajas de Douglas Aurélio, Tomasso di Nipoti y Agustín Sienra. En defensa, Fabrizio Brignani apunta a ser titular, y, en principio, el técnico mantendrá el mismo bloque que derrotó a la Cultural Leonesa.

Leganés: Soriano; Aguilar, Jorge Sáenz, Marvel, Naim García; Juan Cruz, Diawara, Guirao o Melero; Duk; Diego García y Miguel de la Fuente.

Castellón: Matthys; Mellot, Lucas Alcázar, Alberto Jiménez, Brignani; Barri, Ronaldo; Cipenga, Calatrava, Pablo Santiago y Jakobsen.