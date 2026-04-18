Hernán Rivas: Es demasiado incómodo para nosotros y no hay un punto de retorno

El senador Derlis Maidana indicó que en bancada cartista llegaron a la conclusión de aprobarle el pedido de permiso a Hernán Rivas, quien sigue con el escándalo por su supuesto título de abogado “mau”.

Confirmó que la situación ya se volvió un tema muy incómodo para Honor Colorado y que entiende que para sus aliados en el Senado también. Agregó que la oposición seguro presentará la pérdida de investidura, pero que el cartismo impulsará el pedido de permiso.

Lea más: Título falso de Hernán Rivas desgasta la imagen del Poder Judicial, afirmó el ministro Ríos

“Si para nosotros es incómodo, para nuestros aliados también es peor eso que estamos por aceptar el pedido de permiso, pero hay colegas que van por la pérdida de investidura. Ahora no tenemos la mayoría de antes. Nosotros somos 14 y se necesita 23 si estamos la mayoría en sala, entonces no sabemos como va a ser”, dijo Maidana en el programa No Tiene Nombre de ABC Cardinal.

El parlamentario indicó que Hernán Rivas debe defender su nombre como cualquier ciudadano y para eso le darán permiso de sus gestiones legislativas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Consultado si es una protección del cartismo a Rivas, indicó que no por que la aplicación del artículo 30 del reglamento interno ya tiene precedente en periodos anteriores.

“Él deberá salir como cualquier ciudadano a defender su nombre. El artículo 30 del reglamento interno se utilizó en legislatura anteriores. Es verdad, que usamos en el caso de Erico Galeano y ahora sí se aprueba será con Hernán Rivas”, manifestó Maidana.

Costo político por culpa de Hernán Rivas

El senador Maidana indicó que están conscientes del costo político que arrastra Hernán Rivas y están dispuestos a afrontarlas.

“No es un acto arbitrario el otorgarle el permiso. Estamos conscientes de lo que atrae y también las consecuencias políticas. Eso lo asumimos y vamos a proponer eso en la sesión”, dijo Maidana.

Confirmó que Hernán Rivas en la reunión de la bancada cartista ya se despidió de sus colegas y que no hay un punto de retorno, que no está invitado en las reuniones futuras de los senadores.

“No hay un punto de retorno o es un pedido de permiso o una pérdida de investidura, una tercera opción no hay. También se despidió de la bancada en el reunión que tuvimos”, manifestó Derlis Maidana.

Lea más: Aguilera: Rivas personifica la impunidad para los “chanchos de HC” y alarma a los empresarios

Vice presidente

Consultado sobre su eventual acompañamiento como dupla de Pedro Alliana en la chapa presidencial del 2028, indicó que los senadores se reunirán para debatir y proponer un nombre al actual vicepresidente.

“Los gobernadores presentaron su pedido, nosotros también. Hay que entender que los gobernadores tienen caudal electoral regional, ellos son autoridades departamentales y para ser senador tenés que tener votos en todos los puntos del país”, manifestó.

Maidana indicó que la propuesta fue bajada en bancada por el senador Silvio “Beto” Ovelar y partió de la necesidad que como un cuerpo colegiado el Senado también presente un nombre para ser incluido en la mesa de evaluación de dupla de Pedro Alliana.

“El senador Ovelar planteó, también los demás colegas indicaron y vamos a invitar a los senadores que están como ministros para poder analizar todo. Se va a proponer a los elegibles, sería un papable del Senado”, indicó Maidana.

Agregó que entiende que el vicepresidente Alliana tiene que tener la libertad de elegir a una dupla que le complemente, pero sobre todo que le aporte votos, que tenga caudal electoral para ganar en la elecciones.

“El vicepresidente debe tener la libertad de elegir quien coincide con él y que le aporte votos. Acá ganamos con votos, y que le complemente también en algunos temas”, dijo Maidana.

Por último, descartó que sea él el candidato designado, pero cree más prudente que este tema se defina luego de las elecciones municipales.

“No no pongo mi nombre en el bolillero, tuve experiencia ya muchas y no de dieron las condiciones, no se cumplieron los compromisos. Si los colegas me piden, y si otros dirigentes quizás. Uno no está ajeno, sería un orgullo acompañar a Alliana, pero esto hay que ver después de las elecciones municipales. Ver como sale el partido”, concluyó Maidana.