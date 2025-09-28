Premier League: Arsenal con puntos de oro

El Arsenal se encaminaba a su cuarta derrota consecutiva en el nido de las ‘Urracas’ después del gol de cabeza de su nuevo delantero centro Nick Woltemade en la primera parte.

Pero los goles de Merino, a centro de Declan Rice, y de Magalhaes, tras córner de Martin Odegaard, salvaron tres puntos de oro para el equipo dirigido por Mikel Arteta ante un equipo que también disputa Champions esta temporada, y que en la Premier queda en 15ª posición.

El Aston Villa registró al fin su primera victoria de la temporada en la Premier League, ante el Fulham (3-1) en la 6ª fecha, poniendo la intensidad y los goles en el segundo tiempo.

El equipo de Unai Emery (16º, 6 puntos) sale así de la zona de descenso y encadena una segunda victoria consecutiva después de la lograda el jueves ante el Bolonia (1-0) en Europa League, también en su estadio.

Resultados: Sábado: Brentford 3-Manchester United 1, Manchester City 5-Burnley 1, Crystal Palace 2-Liverpool 1, Chelsea 1-Brighton 3, Leeds 2-AFC Bournemouth 2, Nottingham 0-Sunderland 1, Tottenham 1-Wolverhampton 1; Domingo: Aston Villa 3-Fulham 1, Newcastle 1-Arsenal 2; Lunes: (16:00): Everton vs. West Ham.