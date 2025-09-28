Diego González le da el agónico triunfo a Atlas en la Liga MX

El encuentro fue un ir y venir de goles y emociones desde el silbatazo inicial. Los Rojinegros tomaron la delantera temprano, cuando al minuto 9, Mateo García se lanzó para empujar el balón y colocar el 1-0, en la boca del arco. Sin embargo, la alegría duró poco, pues el Necaxa reaccionó apenas ocho minutos después. A los 17, Tomás Jacob emparejó el marcador con un remate certero frente al arco, aprovechando un rebote del portero Camilo Vargas.

La primera mitad aún guardaba otra emoción para la afición local. El delantero serbio-montenegrino del Atlas, Uros Djurdjevic, demostró su poderío aéreo y firmó el 2-1 al minuto 29 con un potente cabezazo, tras un centro de Gustavo Ferrareis. Tras el descanso, los Rayos volvieron a la carga. El empate a dos llegó al minuto 57 gracias a la oportunidad que capitalizó el colombiano Díber Cambindo, que remató de frente a la portería, para vencer al arquero atlista y poner el 2-2 en el marcador.

Desde los 11 Pasos, así fue la definición de Diego González para darle la victoria a los Rojinegros... ❤️🖤 pic.twitter.com/yuXJg4jyTP — Atlas FC (@AtlasFC) September 28, 2025

Cuando todo indicaba que el empate era inevitable, una jugada clave en el área visitante cambió el destino del partido. Una falta cometida por Tomás Jacob sobre el paraguayo Diego González obligó al árbitro a señalar la pena máxima a favor de Atlas. El delantero guaraní tomó la responsabilidad, bajo la presión de anotar el tanto del triunfo, con el cronómetro marcando el cuarto minuto de adición, González ejecutó el penal con un zurdazo cruzado al lado izquierdo del guardameta, quien se había jugado a lado opuesto.

Con un gol sobre el final, un gran desempeño y una victoria en El Jalisco… ¡La Fiel decidió que Diego González es el Jugador @Grupo_AKRON del encuentro! ❤️🖤 pic.twitter.com/cZeZcyMiAB — Atlas FC (@AtlasFC) September 28, 2025

Con esta victoria, el Atlas suma unidades de oro que lo mantienen firme en la pelea por los puestos de Liguilla en el Apertura 2025. El elenco comandado por el argentino Diego Martín Cocca se posiciona a tres unidades de sw Pumas que por ahora se ubica en el último puesto de la liguilla. Por otro lado, el Necaxa lamenta haber dejado escapar un punto crucial en los últimos instantes.

