1-1. Nuno ya suma para el West Ham

Los 'Hammers' despidieron a Graham Potter este domingo y contrataron horas después al portugués, que llevaba unas semanas sin trabajo tras dejar el Nottingham Forest por discrepancias con el dueño del equipo.

La llegada de Espirito Santo al West Ham se producía con los londinenses penúltimos con una sola victoria en cinco partidos, y el inicio no fue el deseado para el portugués, que a los 17 minutos ya iba por detrás en el marcador gracias a un gran cabezazo de Michael Keane.

Tardó más de sesenta minutos el West Ham en lograr el primer disparo a portería del partido, en un error delante de Areola de Crysencio Summerville, pero tuvo que ser el capitán, Jarred Bowen, el que rescatara el primer punto de la era Espirito Santo.

Bowen rompió la pelota dentro del área, su disparo tocó en la cabeza de Keane y se desvió lo suficiente para despistar a Jordan Pickford, que no pudo hacer nada ante el tiro del inglés.

El partido se lo pudo llevar el Everton en el tiempo de descuento con un remate de James Garner desde fuera del área que rechazó bien Areola, pero prevaleció un empate que sin bien no saca de pobre a los 'Hammers' les permite sumar por segunda vez esta temporada.

Siguen penúltimos, con cuatro puntos, tres más que el Wolves y los mismos que el Burnley, mientras que el Everton se queda noveno con ocho unidades.