Aplazado por riesgo de inundación el Valencia-Oviedo, que se aplaza hasta el martes

Valencia (España), 29 sep (EFE).- El Juez de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha informado de la suspensión del encuentro de LaLiga EA Sports (Primera División española) que este lunes debían disputar el Valencia y el Real Oviedo, debido a la alerta roja por riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones en la provincia levantina.