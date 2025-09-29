Arshavin: "Cada derrota del Madrid es como un bálsamo para mi corazón"

Almaty (Kazajistán), 29 sep (EFE).- El ruso Andréi Arshavin, que militó al final de su carrera en el Kairat, aseguró este lunes que desea la victoria del equipo kazajo mañana, martes, sobre el Real Madrid y que los casi 7.000 kilómetros de vuelo pesarán en las piernas de los blancos.