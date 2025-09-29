Xavi Alonso: "Ha dolido, pero estamos en modo Champions"

"Yo creo que tanto en la victoria como en la derrota, las sensaciones nos tienen que durar 24 horas, para bien o para mal", dijo en rueda de prensa en el Estadio Central de Almaty.

Negó que lo ocurrido el sábado en el Metropolitano se deba sólo a un problema de actitud: "Eso es un poco simplista".

"Mañana es un partido de Champions. No importa el rival. Queremos ganar. Tener un buen inicio es importante (...) Queremos empezar bien y no queremos dejarnos puntos importantes", dijo.

En cuanto al esquema en el centro del campo tras el retorno del inglés Jude Bellingham, aseguró que "tiene muchas opciones en el medio" y que él va a necesitar "a todos".

E insistió en que el equipo "está en construcción", proceso que -según dijo- "no sabe cuánto va a durar".

"Hay que pasar página", aseguró y resaltó que el Kairat es un buen equipo y que para lograr la victoria habrá que "empezar bien el partido".

Consideró que la derrota ante el Sporting de Lisboa "fue abultada", pero que tiene "una buena organización, un núcleo bien formado, con diferentes opciones en ataque, saben combinar bien y es un equipo directo".

"Tendremos que competir bien", señaló.