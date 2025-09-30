Ansu Fati, un principado para renacer

Desde su reaparición, el jugador ha logrado ya cuatro dianas, la última este sábado contra el Lorient de penalti, un haz de esperanza en un equipo que no atraviesa su mejor momento, en vísperas de acoger en el Luis II al Manchester City de Pep Guardiola este martes.

Ansu es una de las pocas buenas noticias que ha logrado encadenar el club del Principado en la última semana, donde ha encajado dos derrotas en tres partidos, una de ellas contra el Brujas en Europa, todo pese al renacer del barcelonista.

El jugador de 22 años espera que en el equipo francés encuentre la mezcla perfecta entre exigencia deportiva y serenidad mediática para volver a brillar. Algo que no consiguió en el Brighton, su pasado exilio, y que tampoco parece poder tener en el Barça, donde no hay tiempo para experimentos.

Por el momento, el delantero ha encontrado un club capaz de otorgarle el tiempo necesario para recuperar su talento. Y los primeros resultados llegaron la pasada semana.

Primero, al lograr el único gol de su equipo en el regreso a la Liga de Campeones contra el Brujas. Aunque los del Principado acabaron duramente goleados (4-1), el atacante consiguió su primera diana desde hace casi dos años, cuando anotó con el Brighton.

Fati, el goleador más joven de esa competición, entró en el terreno de juego en lugar de Folarin Balogun en el minuto 63 y marcó el gol del honor en el descuento, un zurdazo a saque de un córner.

Su último tanto databa del 9 de noviembre de 2023, cuando abrió el marcador del partido entre el Brigton y el Ajax de Ámsterdam en un encuentro de la fase de grupos de la Liga Europa.

Un rayo de luz en la carrera del futbolista, que se confirmó el domingo pasado con un doblete en la victoria de su equipo ante el Metz.

De nuevo, el jugador ingresó al estadio con el partido en curso, en el minuto 46, en sustitución esta vez de Paris Brunner, y tardó apenas 38 segundos en reencontrar el camino del gol, un récord de velocidad en el Principado desde 2014.

En el minuto 83, el jugador lograba su segundo tanto, lo que empezó a elevar las expectativas que reposan sobre sus hombros.

El propio jugador compareció ante los medios esa misma noche para agradecer al Mónaco la paciencia que están teniendo con él, una receta que parece necesaria para que pueda recuperar el instinto goleador.

"Me encuentro muy bien. El club tenía un plan para Paul Pogba y para mi y hasta ahora lo estamos siguiendo. Estoy muy contento del acuerdo que tengo con el club y de todo lo que han hecho los últimos años", señaló el futbolista, cedido por el Barcelona, con opción de compra por el Mónaco.

Por ahora, el entrenador del equipo, el austriaco Adi Hütter, no tiene previsto acelerar las cosas con el jugador, pese a que se acercan citas importantes para el club.

"Ha tenido una semana fantástica, pero tenemos que protegerle de cara a los partidos que llegan, que son importantes y exigentes. En los últimos años ha tenido muchas lesiones. Queremos que vuelva a estar al máximo nivel, que no sea tan frágil y que pueda encadenar partidos como titular", aseguró el técnico.

El entrenador confesó que le sorprendió que el jugador marcara nada más reencontrarse con el terreno de juego y que ya lleve tres goles en su contador con apenas 75 minutos de juego, algo que no se esperaba de un jugador que ha tenido tanta irregularidad.

Mónaco quiere ver en el Luis II al jugador que muchos comparaban con Lionel Messi antes de que una lesión desviara su carrera. El coqueto estadio situado en las orillas del Mediterráneo ya ha visto a otras estrellas en el pasado recuperar brillo.

Comenzó de nuevo en el banquillo este sábado, entró en el 65 y transformó el penalti en el 98, tanto que maquilló el marcador final.