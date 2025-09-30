Brugué: “El Oviedo es un rival directísimo”

“Será un partido especial, es rival directísimo y fuera de casa otra vez. Hay que seguir como estamos e ir a por los tres puntos”, dijo el ariete catalán a los medios oficiales del Levante.

“Estamos en un buen momento, un momento dulce, generando muchas ocasiones, metiendo bastantes goles y hay que seguir en esta línea. Estamos compitiendo muy bien y sumando, que es lo más importante”, agregó el delantero del Levante.

Brugué analizó el empate logrado el pasado fin de semana en Getafe. “El equipo hizo muy buena primera parte. Empezamos muy bien y se nos puso para poder hacerles daño. No tuvimos esa suerte de meter el segundo y sabíamos que en la segunda parte ellos iban a apretar. El equipo compitió muy bien. He visto muchos partidos en el campo del Getafe y creo que hicimos muy buen partido para llevarnos los tres puntos”, afirmó.

El delantero del Levante se refirió también a la dureza de los rivales en el inicio de competición que el inicio de la competición. “Ha sido difícil porque los tres partidos de casa han sido contra el Barcelona, Real Betis y Real Madrid, que son rivales muy potentes, y hemos jugado muchos partidos fuera”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A nivel personal, Brugué valoró su primera experiencia en la máxima categoría y, además, como capitán del Levante.

“Para mí es un sueño poder estar en Primera División, encima de capitán en este club que tanto quiero y con la responsabilidad que sé que conlleva esto. Es increíble. Estoy muy feliz, creo que nos estamos adaptando muy bien a la categoría y, personalmente, también. Me siento bien, cómodo, fuerte y mentalmente preparado”, remató.