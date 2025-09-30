Copa Libertadores: Semifinales, a fin de mes

La Conmebol programó para el miércoles 22 del mes octubre el encuentro entre Flamengo de Brasil y Racing de Argentina, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, a partir de las 21:30 (hora paraguaya).

El segundo compromiso semifinal de ida enfrenta al ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria de Quito contra el Palmeiras brasileño, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital de Ecuador, también desde las 21:30 del 23 de octubre.

Los partidos de vuelta se cumplirán el miércoles 29 de octubre para Racing contra Flamengo, en el estadio Presidente Perón de Avellaneda (21:30) y el jueves 30, entre Palmeiras y Liga de Quito, en el Allianz Parque de São Paulo (21:30).

Los equipos que resulten ganadores de esta fase se medirán en final de la Copa Libertadores 2025, que se disputará a un solo encuentro, en el Estadio Monumental de Lima (Perú), el sábado 29 de noviembre.