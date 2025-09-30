El Atlético golea al Eintracht (5-1)

Madrid, 30 sep (EFE).- El Atlético de Madrid goleó al Eintracht de Francfort (5-1) en el estadio Metropolitano, en partido de la segunda jornada de la Liga de campeones, en una noche en la que Antoine Griezmann anotó su tanto número 200 con la elástica rojiblanca.