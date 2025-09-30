Luca Bianchi, nuevo seleccionador de Italia

"La Federación Italiana de Baloncesto anuncia que ha llegado a un acuerdo de colaboración técnica de tres años con Luca Banchi, quien, tras ser anunciado por el Presidente Giovanni Petrucci hoy en el Consejo Federal, es oficialmente el nuevo entrenador de la Selección Nacional Masculina absoluta", informó la Federación Italiana de Baloncesto.

Bianchi llega respaldado tras su gran etapa al mando de la selección de Letonia, especialmente en el Mundial 2023, cuando fue nombrado mejor entrenador de la competición, en la primera participación del país en una Copa del Mundo en la que alcanzaron los cuartos de final, eliminados por la campeona Alemania.

Además de su trayectoria como entrenador en Italia, en equipos como el Olimpia Milano, o en Europa con diversos clubes como el AEK Atenas griego, el Estrasburgo francés o el Brose Bamberg alemán, cuenta con experiencia en Estados Unidos, donde fue asistente en el Long Island Nets (filial de los Brooklyn Nets) de la G-League, la liga de desarrollo de la NBA.

El debut de Banchi será el jueves 27 de noviembre de 2025 ante Islandia, en el primer partido de clasificación para el Mundial FIBA ​​2027 que se disputará en Doha, Qatar.

