Cinco novedades en el Barça; Luis Enrique sorprende con los delanteros Mbaye y Mayulu

El extremo de Mataró, que ya jugó la última media hora del partido contra la Real Sociedad tras superar unas molestias en el pubis, regresa a un once para medirse al vigente campeón de Europa en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Además, Hansi Flick cambia la pareja de centrales del último partido -Christensen y Araujo- por Eric Garcia y Pau Cubarsí, suplentes frente al equipo vasco, mientras que Ferran Torres entra en el lugar del '9' polaco Robert Lewandowski y Dani Olmo es titular en detrimento del canterano Pedro Fernández 'Dro'.

El Barça se medirá al conjunto parisino con la siguiente alineación: Szczesny; Kounde, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Rashford; y Ferran Torres.

Por su parte, el técnico del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, apuesta por Vitinha, Joao Neves y Fabián Ruiz en la medular, a pesar de que antes del encuentro su participación no estaba clara debido a sus problemas físicos.

Además, opta por Mbaye, Mayulu y Barcola para suplir las bajas de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembelé y Désiré Doué en la parcela ofensiva.

Este es el once elegido por el técnico asturiano, ex del Barça y de la selección española: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz, Joao Neves; Mbaye, Mayulu y Barcola.