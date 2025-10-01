El Rayo, ilusionado y con un doble objetivo ante el Shkëndija

El equipo madrileño afronta con una mezcla de sentimientos este duelo. Por un lado fastidiado tras cinco partidos sin ganar con tres derrotas, dos empates y cuatro goles a favor y ocho en contra, y por el otro contagiado de la ilusión que reina en la afición con esta nueva participación europea.

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo, es probable que haga algún cambio en su once titular para este encuentro debido a la acumulación de partidos de las últimas semanas. De esta forma podría entrar en el once el mediapunta argentino Oscar Trejo, ídolo de la afición, en lugar de Jorge de Frutos, que jugó el último partido renqueante de una microrrotura muscular.

La otra novedad podría estar en la defensa. Frente al Sevilla jugó como central reconvertido el senegalés Pathé Ciss, que podría adelantar su línea y dejar su sitio al neerlandés Jozhua Vertrouwd.

La tercera incógnita reside en la punta de ataque. Sergio Camello, expulsado ante el Sevilla, no jugará el próximo compromiso liguero y podría tener su oportunidad de inicio en Europa para dar descanso a Alemao, que será titular en Anoeta ante la Real Sociedad.

Enfrente está el Shkëndija, tercer clasificado de la Liga de Macedonia del Norte con 20 puntos en ocho jornadas, resumidos en seis victorias y dos empates con quince goles a favor y cuatro en contra.

En verano, el equipo macedonio disputó la fase previa de la clasificación para la Liga de Campeones pero tras ganar al FCSB rumano fue eliminado por el Qarabag azerbaiyano tras perder los dos partidos, el de vuelta por goleada (5-1).

Eliminado de la 'Champions' disputó la fase previa de la Liga Europa, de la que también quedó apeado en doble eliminatoria con el Ludogorets húngaro, certificando su pase a la Liga Conferencia.

Su jugador más determinante, hasta el momento, está siendo el jóven delantero senegalés Fabrice Tamba, de 21 años, autor este curso de cuatro goles, uno más que el macedonio Ibraimi Besart.

El partido ha sido declarado de 'alto riesgo' por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte y por ello más de 300 efectivos de policía velarán por la seguridad, en parte por la llegada prevista de un centenar de aficionados normacedonios, algunos ultras.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Vertrouwd, Chavarría; Pathé Ciss, Pedro Díaz; Isi, Trejo, Álvaro; Camello o Alemao.

Shkëndija: Gaye; Trumci, Meljichi, Cake, Zejnulai; Ramadani, Alhassan, Latifi, Webster; Tamba, Ibraimi.

Árbitro: Mohammad Al-Emara (Finlandia).