Figo: "Es siempre un placer regresar a Barcelona"

"He tenido la suerte de poder asistir a un partidazo. Es siempre un placer poder volver a Barcelona", ha dicho el ahora embajador de la UEFA en declaraciones a Movistar Liga de Campeones tras el descanso del encuentro.

La visita del exfutbolista luso había suscitado expectación en el entorno azulgrana después de que en el año 2000 pasara de ser uno de los ídolos del barcelonismo a enemigo tras fichar por el Real Madrid, eterno rival del Barcelona.

Antes del encuentro, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, afirmó que Figo "sería recibido con todo el respeto que corresponde" en el recinto ubicado en Montjuïc.