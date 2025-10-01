Isi Palazón: "El vestuario está concienciado para poder hacer algo grande"

El Rayo llega a este partido con ciertas dudas por una racha de cinco encuentros sin ganar aunque ilusionado por volver a jugar competición europea 24 años después.

"Es una competición nueva, estamos muy ilusionados y con ganas de que llegue la hora de partido. Queremos demostrar que podemos hacer algo grande en esta competición”, dijo en conferencia de prensa Isi, para el que jugar en Europa es especial.

“Para mi jugar una competición europea individualmente significa mucho. Llevo mucho tiempo intentando conseguir algo así. Hay mucha ilusión por gente del vestuario que considero amigos como Trejo, Valentín, Unai López...es un orgullo y creo que con el tiempo se le dará el valor que le corresponde”, manifestó.

Pese a la mala dinámica de resultados, Isi dijo que el vestuario "está confiado en el trabajo que hace diariamente".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Sabemos cuál es el camino correcto. Hay que seguir insistiendo en aquello que no hacemos mal y mantener lo que hacemos bien. Todo el mundo que viene a Vallecas ya no les pilla de sorpresa nada. Vienen aquí para afrontar el partido de otra forma", señaló.

"El vestuario está concienciado en ese mensaje del míster, el mensaje de poder hacer algo grande. Creemos que podemos conseguirlo. Es un mensaje que ha calado y estamos muy ilusionados con esta competición. Queremos hacer algo grande en esta competición. Hemos luchado por conseguir algo grande en este club. Por el barrio y por la afición, que tenía muchas ganas de vivir una competición europea. Te acuerdas de todos los entrenadores y compañeros que han estado en estos seis años atrás”, finalizó.