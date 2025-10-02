Andrés Cubas suma un nuevo título con Vancouver Whitecaps

El conjunto “Blue and White” se impuso anoche a su rival de patio en el colosal BC Place, en un encuentro que contó con la estelar actuación del alemán Thomas Müller, multicampeón con el Bayern Múnich y campeón del mundo en Brasil 2014. El alemán no solo aportó con su juego, sino que también marcó el segundo tanto de los “Caps”, que así conquistaron su quinto título en toda su historia.

Para Andrés Cubas, volante de la Albirroja, este logro representa su cuarto título con la camiseta de los Vancouver Whitecaps, consolidando su rol fundamental en el mediocampo del equipo. Con esta victoria, Vancouver Whitecaps representará a Canadá en la Liga de Campeones de la Concacaf la próxima temporada.

Detalles de la victoria dominante

El Whitecaps estableció rápidamente su superioridad en el marcador gracias a un inicio explosivo. El primer golpe llegó al minuto 5, cuando el canadiense Ali Ahmed, nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) del torneo, abrió la cuenta asistido por Thomas Müller. Apenas cinco minutos después, al minuto 10, Müller amplió la ventaja al convertir un penal provocado sobre el propio Ahmed.

Aunque el Whitecaps mantuvo un control abrumador de la posesión, el Vancouver FC logró reaccionar brevemente con el descuento de Thierno Bah al minuto 35, asistido por el ex-Whitecaps Nicolás Mezquida. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Ali Ahmed restauró la ventaja de dos goles al anotar su segundo tanto al minuto 37, consolidando su espectacular actuación.

La segunda mitad trajo un momento emotivo con el regreso del capitán escocés Ryan Gauld, quien ingresó de cambio tras casi siete meses de baja. Gauld selló la victoria con el cuarto gol, al minuto 83, asistido por Jayden Nelson. El descuento final para Vancouver FC llegó al minuto 85 a través de Nicolás Mezquida, dejando el marcador en el definitivo 4-2.