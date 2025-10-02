Con Matías Galarza, River Plate se anota en las semifinales de la Copa Argentina

En la victoria del millonario, el mediocampista paraguayo Matías Galarza Fonda tuvo participación. El volante de la selección paraguaya ingresó desde el banco de suplentes al minuto 79 en lugar de Giuliano Galoppo, ayudando al equipo de Marcelo Gallardo a asegurar la ventaja en los minutos finales del compromiso.

Lea más: Andrés Cubas suma un nuevo título con Vancouver Whitecaps

El protagonista del encuentro fue Maxi Salas, delantero que llegó a River hace un par de meses procedente de Racing. Salas no perdonó a su exclub y marcó el único gol al minuto 5 con un remate cruzado, tras recibir un centro preciso de Facundo Colidio. El atacante optó por no festejar el gol en señal de respeto.

LA LEY DEL EX, POR MAXI SALAS ✍️



⚽️ Así se puso en ventaja River por 1-0 ante Racing, a los 4’ del PT, y por ahora se mete en las Semifinales de #NuestraCopa 🙌#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷 https://t.co/OEtScdFBIM pic.twitter.com/FHxG4UVg6z — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 2, 2025

El duelo fue áspero y abierto. El arquero Cambeses le negó el segundo gol a Salas, mientras que el delantero racinguista Adrián “Maravilla” Martínez tuvo una tarde imprecisa y terminó expulsado por doble amonestación al minuto 90, en un final tumultuoso. El encuentro se vio afectado por una interrupción de diez minutos durante el segundo tiempo debido a que una bengala de humo, que cayó cerca del campo, impidió la visibilidad cerca del área de Racing.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La transferencia de Maxi Salas a River generó un ambiente hostil. La hinchada de Racing expresó su furia contra el delantero coreando cánticos y hasta arrojándole una zapatilla desde la tribuna. Tras el partido, el protagonista mantuvo la calma: “Siempre estoy tranquilo. Me manejé de la mejor manera, con respeto hacia la gente de Racing. Lo que pasó ya está. La única manera de salir de la mala racha era ganar, esta era una final para nosotros también”, declaró Salas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¡EL FAMOSO RIVER PLATE VUELVE A SEMIS Y SE FESTEJA! 🎉 pic.twitter.com/bvYshmGLWk — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 2, 2025

River Plate, que busca su cuarto título en la Copa Argentina, se enfrentará en las semifinales a Independiente Rivadavia de Mendoza. El otro finalista saldrá del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano. El ganador de la Copa Argentina obtendrá una plaza directa a la Copa Libertadores 2026. Por su parte, Racing Club enfocará sus esfuerzos en las semifinales de la Copa Libertadores, que disputará en tres semanas ante el Flamengo.

Fuente: APF