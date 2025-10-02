Fútbol Internacional

Mundial Sub 20 Chile: Estados Unidos supera a Francia

La selección de Estados Unidos lidera el Grupo E del Mundial FIFA Sub 20 de Chile tras la goleada obtenida este jueves sobre Francia por 3-0, en la segunda ronda de la fase de Grupos para ambos cuadros.

Por ABC Color
02 de octubre de 2025 - 20:21
Marcos Zambrano (c) de Estados Unidos celebra un gol este jueves, en un partido del grupo E de la Copa Mundial Sub-20 entre Estados Unidos y Francia en el estadio Codelco El Teniente en Rancagua (Chile).
Tras estar igualados hasta el minuto 84, el cuadro norteamericano pudo romper el cero en la portería rival con goles de Zavier Gozo (85’), Brooklyn Raines (88’) y Marcos Zambrano (90+2’).

Con esta victoria, Estados Unidos alcanza seis puntos y es líder absoluto del Grupo E, que tiene a Francia como segundo, con tres unidades, a la espera del juego que completa la ronda entre Sudáfrica con Nueva Celedonia, que se disputaba anoche.

Colombia-Noruega, 0-0

Las selecciones de Colombia y Noruega no lograron marcar diferencia entre si este jueves y terminaron el juego de segunda ronda del Grupo F empatados 0-0.

Ambos representaciones se llevaron un punto para sumar cuatro los dos y liderar la serie, por delante de Arabia Saudita y Nigeria, hasta ese momento sin punto los dos y que anoche se enfrentaban en el último turno de la jornada.

El sábado se enfrentan por la tercera ronda del Grupo C: México (2 puntos) con Marruecos (ya clasificada con 6) y España (1) con Brasil (1). También juegan en el cierre del Grupo D: Argentina (6) ante Italia (4) y Cuba (1) con Australia (0).

El domingo se completa con los Grupos E y F.

