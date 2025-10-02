Mundial Sub 20 Chile: Estados Unidos supera a Francia

Tras estar igualados hasta el minuto 84, el cuadro norteamericano pudo romper el cero en la portería rival con goles de Zavier Gozo (85’), Brooklyn Raines (88’) y Marcos Zambrano (90+2’).

Con esta victoria, Estados Unidos alcanza seis puntos y es líder absoluto del Grupo E, que tiene a Francia como segundo, con tres unidades, a la espera del juego que completa la ronda entre Sudáfrica con Nueva Celedonia, que se disputaba anoche.

Colombia-Noruega, 0-0

Las selecciones de Colombia y Noruega no lograron marcar diferencia entre si este jueves y terminaron el juego de segunda ronda del Grupo F empatados 0-0.

Ambos representaciones se llevaron un punto para sumar cuatro los dos y liderar la serie, por delante de Arabia Saudita y Nigeria, hasta ese momento sin punto los dos y que anoche se enfrentaban en el último turno de la jornada.

El sábado se enfrentan por la tercera ronda del Grupo C: México (2 puntos) con Marruecos (ya clasificada con 6) y España (1) con Brasil (1). También juegan en el cierre del Grupo D: Argentina (6) ante Italia (4) y Cuba (1) con Australia (0).

El domingo se completa con los Grupos E y F.