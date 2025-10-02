Mundial Sub 20: Paraguay ante Ucrania, por el primer lugar del Grupo B

El encuentro está programado a las 17:00 de nuestro país, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, camuna de Ñuñoa, Santiago. En simultáneo, pero en Valparaíso, se enfrentan Panamá con Corea del Sur, duelo correspondiente a la misma llave.

La Albirroja Sub 20 tiene cuatro puntos, producto de un triunfo frente a Panamá (3-2) y un empate con Corea del Sur (0-0), similar cantidad de puntaje que su rival de turno, Ucrania, que había vencido en la primera fecha a Corea del Sur (2-1) y luego empató con Panamá (1-1).

Cumplidas dos rondas del Grupo B, Paraguay y Ucrania están igualados en puntos y goles, así que en caso de un empate, la definición de dará por Fair Play (juego limpio), en el que la Albirroja está en desventaja con nueve amarillas y una roja, contra cinco amarillas del rival.

En el Grupo A, a las 20:00, Chile (3 puntos) mide a Egipto (0) y Japón (6) a Nueva Zelanda (3).