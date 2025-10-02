Nuevo trofeo para el Toluca de Robert Morales

El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, y su hijo y asistente, Shayr Mohamed, fueron expulsados en un choque lleno de tensión en el que el fútbol mexicano se colocó por delante de la MLS en el palmarés de esta competencia no oficial.

El Galaxy, que jugaba como local, se puso dos veces por delante en el marcador con un gol de penal del uruguayo Diego Fagúndez en el minuto 36 y otro del brasileño Gabriel Pec en un contragolpe en el 83.

Pero el Toluca, que se había estrenado con un tanto del argentino Nicolás Castro en el minuto 53, dio la última voltereta en los minutos finales. El también argentino Franco Romero empató en el 88 al remachar en el punto de penal un despeje de la zaga local y, al borde de la tanda de penales, el uruguayo Federico Pereira marcó el gol del triunfo en el 94 al rematar entre dos defensores en el área pequeña.

Toluca festejó su tercer título en cuatro meses bajo la guía de Mohamed, un técnico bautizado como Rey Midas en el fútbol mexicano. El Turco condujo en mayo a los Diablos Rojos al triunfo en el Clausura 2025, su cuarto título de liga con cuatro clubes distintos, y en julio al de Campeón de Campeones.

El paraguayo Robert Morales ingresó en el tramo final del encuentro en sustitución de Paulinho.

La liga mexicana suma ahora cuatro trofeos en la Campeones Cup después del de Toluca, del América (2024) y los dos de Tigres (2018 y 2023). La MLS se quedó con tres coronas del Atlanta United (2019), Columbus Crew (2021) y New York City (2022).

Esta competencia es parte de la estrecha rivalidad futbolística entre los países vecinos, que ambas ligas han institucionalizado a través de eventos conjuntos como la Leagues Cup y el Juego de las Estrellas. AFP