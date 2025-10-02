Xabi Alonso recupera a Militao

El central brasileño fue golpeado en un disparo de Alexander Sorloth que cortó evitando una ocasión de gol nada más empezar el derbi del pasado sábado, con derrota 5-2 del Real Madrid, y el dolor y la limitada movilidad le impidieron estar en 'Champions'.

Militao llevó a cabo un tratamiento específico que ha surtido efecto y pudo completar el entrenamiento de este jueves.

Por su parte, los lesionados Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold continuaron sus respectivos procesos de recuperación.

Con el resto de futbolistas a su disposición, Xabi Alonso comenzó a preparar la octava jornada de Liga, con el objetivo de volver a sumar tres puntos tras la dolorosa goleada contra el Atlético de Madrid, que les hizo perder el liderato de la competición en favor del FC Barcelona, con un punto más.

Una sesión que comenzó con trabajos de activación y movilidad sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. A continuación, los jugadores se dividieron en rondos, llevaron a cabo ejercicios de centros y definición. Posteriormente, completaron una fase táctica y finalizaron con un partido de 8 contra 8, según refleja el club en su página web.

El Real Madrid completará su segundo y último entrenamiento previo al partido ante el Villarreal el viernes en horario matutino (11:00 horas) y, posteriormente, comparecerá Xabi Alonso en rueda de prensa.