3-1. Una remontada con dos golazos impulsa al Bournemouth de Iraola al segundo puesto

A la espera del desarrollo de la jornada, su reencuentro con el triunfo, que incluyó un tercer gol en el minuto 95 de Semenyo al contragolpe, lo aupó a esa privilegiada posición, a sólo un punto del liderato del Liverpool. El primero de la tabla visita este sábado al Chelsea en Stamford Bridge.

El Bournemouth, que encadena seis jornadas sin perder, respondió así al 0-1 del Fulham, anotado por Ryan Sessegnon en el minuto 74, tras una pared con Samuel Chukwueze, cuando se sentía mejor en el segundo tiempo.

El 0-1 no fue suficiente para puntuar para el Fulham, que insistió hasta el 3-1 de Semenyo y que encaró el duelo con la baja del mexicano Raúl Jiménez, fuera de acción por un golpe sufrido en la anterior cita contra el Aston Villa.