Baena vislumbra la posible titularidad en Vigo

Solo disponible en uno de los primeros siete encuentros (en la primera jornada ante el Espanyol, cuando disputó 68 minutos) y con un recorrido muy reducido en los dos últimos choques (entró en el 92 ante el Real Madrid y en el 90 contra el Eintracht), el duelo de este domingo abre una nueva oportunidad para el posible retorno a la titularidad de Baena, a la espera de la prueba definitiva del técnico y del último entrenamiento de este sábado.

De momento, condicionado el ensayo por el reparto de cargas de Marcos Llorente, en el gimnasio todo el entrenamiento, o Julián Álvarez y Giuliano Simeone, quienes solo completaron sobre el terreno la primera parte de la sesión, Simeone contó con Baena al lado de Barrios como interiores izquierdo y derecho, respectivamente, en uno de los ejercicios, con Koke Resurrección como medio centro.

Nico González, por la banda izquierda, y Giacomo Raspadori, por la derecha, una vez que Giuliano se retiró al gimnasio para seguir con el trabajo, y Alexander Sorloth, en punta, con Julián Alvarez sin participar en ese tramo de la sesión aunque es un titular indiscutible, completaron ese posible once de medio campo hacia adelante, en el que Julián Alvarez entraría por Sorloth y Giuliano jugaría por Raspadori.

En la defensa Nahuel Molina ocupó el lateral derecho, una vez que Llorente trabajó en el gimnasio, con Robin Le Normand y Clement Lenglet como centrales y con David Hancko, suplente por descanso ante el Eintracht el pasado martes en la Liga de Campeones, como lateral izquierdo. Jan Oblak será el portero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy