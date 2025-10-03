Bélgica convoca a Witsel y Courtois contra Macedonia del Norte y Gales

"Es un elemento importante para llevarnos al Mundial en 2026. El lunes estaré feliz de darle la mano y de darle la bienvenida en su casa, la de los Diablos Rojos (...). Es un jugador con talento y polivalente, pero también un líder. Será importante en ausencia de (Yuri) Tielemans y (Romelu) Lukaku", dijo el técnico francés sobre el jugador, de 36 años.
Garcia también convocó al portero del Real Madrid Thibaut Courtois, un habitual ya en las listas del nuevo seleccionador, que logró dejar atrás el enfrentamiento entre el guardameta y el anterior técnico, Domenico Tedesco.
. Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid/ESP), Senne Lammens (Royal Antwerp FC), Matz Sels (Nottingham Forest/ENG) y Maarten Vandevoordt (RB Leipzig, GER).
. Defensas: Timothy Castagne (Fulham/ENG), Zeno Debast (Sporting CP, POR), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion/ENG), Koni De Winter (AC Milan/ITA), Brandon Mechele (Brujas), Thomas Meunier (LOSC Lille/FRA), Joaquin Seys (Brujas) y Arthur Theate (Eintracht Frankfurt/GER).
- Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Nápoles/ITA), Nicolas Raskin (Rangers FC/SCO), Hans Vanaken (Brujas), Charles Vanhoutte (OGC Nice/FRA), Amadou Onana (Aston Villa/ENG) y Axel Witsel (Girona/ESP).
. Delanteros: Michy Batshuayi (Eintracht Francfort/GER), Charles De Ketelaere (Atalanta/ITA), Jérémy Doku (Manchester City/ENG), Malick Fofana (Olympique Lyonnais/FRA), Dodi Lukebakio (Benfica/POR), Loïs Openda (RB Leipzig/GER), Alexis Saelemaekers (AC Milan/ITA) y Leandro Trossard (Arsenal/ENG).