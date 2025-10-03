Bentancur renueva con el Tottenham

El centrocampista, cuyo anterior contrato finalizaba en 2026, llegó al Tottenham hace tres años y desde entonces ha disputado 122 encuentros con los 'Spurs' y ha ganado una Liga Europa la campaña pasada.

"Me encuentro muy bien y estoy muy feliz de continuar mi historia con este fantástico club. Mi familia está feliz aquí, tengo unos amigos fantásticos y unos compañeros que trabajan muy duro cada día. Amo este club y estoy encantado", dijo el uruguayo.

"Ganar la 'Europa League' fue un momento fantástico y queremos mejorar desde aquí para ganar más títulos. Tenemos un nuevo entrenador, un nuevo capitán y quiero disfrutar de muchos más años en el club", añadió.

En febrero de 2023 sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior que le tuvo fuera de los terrenos juego ocho meses, mientras que en noviembre de 2024 le cayeron siete partidos de sanción por hacer un comentario racista sobre su por entonces compañero Heung-min Son.

