Diego León y Diego González, las novedades de Paraguay para amistosos ante Japón y Corea

La Albirroja enfrentará a Japón el próximo 10 de octubre en el Panasonic Stadium Suita de Osaka y cuatro días después se medirá con Corea del Sur en el estadio Mundialista de Seúl.

León y González debutarán con la Albirroja.

El primero, de 18 años, fue fichado en julio pasado por el Manchester United tras un acuerdo con Cerro Porteño por cerca de cuatro millones de dólares.

Por su parte, González, de 22 años, se sumó desde enero pasado al Atlas luego de ser cedido por el Lazio italiano.

Otra novedad en la convocatoria es el llamado de Lucas Romero, mediocampista del equipo local Recoleta.

Alfaro llamó igualmente al atacante del Cremonese italiano Antonio Sanabria, uno de sus goleadores; a Miguel Almirón, que milita en el Atlanta United de la MLS; también a Alex Arce, del Independiente Rivadavia argentino; y a Ramón Sosa, del Palmeiras brasileño.

En el mediocampo destacan Diego Gómez, del Brighton inglés; Matías Galarza, del River Plate Argentino, y Andrés Cubas, del Vancouver Whitecaps canadiense.

El entrenador argentino mantuvo en la defensa al experimentado Gustavo Gómez, del Palmeiras; a Omar Alderete, del Sunderland inglés, y a Junior Alonso, del Atlético Mineiro.

En esta convocatoria siguió ausente el delantero Julio Enciso, del Racing de Estrasburgo francés, quien se perdió el último combo de partidos de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026 ante Ecuador y Perú debido a una lesión.

Paraguay se clasificó directamente al Mundial de 2026 al terminar en el sexto lugar, con 28 de 54 puntos posibles.

. Porteros: Roberto Fernández (Cerro Porteño), Juan Espínola (Newell's Old Boys-ARG) y Orlando Gil (San Lorenzo de Almagro-ARG).

. Defensores: Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA), Omar Alderete (Sunderland-GBR), Junior Alonso (Atlético Mineiro-BRA), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Alexis Duarte (Santos-BRA), Juan Cáceres (Dinamo Moscú-RUS), Alan Benítez (Internacional-BRA).

. Mediocampistas: Matías Galarza (River Plate-ARG), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps-CAN), Lucas Romero (Recoleta), Braian Ojeda (Real Salt Lake-USA), Damián Bobadilla (Sao Paulo-BRA), Diego Gómez (Brighton & Hove Albion-GBR), Diego León (Manchester United, GBR), Hugo Cuenca (Genoa-ITA), Alejandro Romero Gamarra (Al Ain-EAU).

. Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United-USA), Diego González (Atlas-MEX), Ramón Sosa (Palmeiras-BRA), Ronaldo Martínez (Platense-ARG), Ángel Romero (Corinthians-BRA), Antonio Sanabria (Cremonese-ITA) y Alex Arce (Independiente Rivadavia-ARG).