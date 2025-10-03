El Firpo busca lavarse las heridas ante el Inter FA en la liga salvadoreña

Los Firpenses se mantuvieron a la cabeza de la clasificación por varias jornadas, pero el vigente campeón lo goleó por 5-0 y lo relegó al tercer lugar con 30 puntos, mientras que el Inter FA es noveno con 12 enteros.
Alianza, líder con 33 enteros, se medirá ante Platense, sexto con 17 puntos y que busca mantenerse en los puestos de clasificación a la siguiente fase.
El Isidro Metapán visitará al debutante Zacatecoluca, estos equipos se encuentran en la cuarta y undécima posición con 24 y 9 enteros, respectivamente.
El Fuerte San Francisco, décimo con 10 puntos, y el Cacahuatique, cuarto con 20 unidades, jugarán en esta fecha, que se completará durante la semana.
El 6 de octubre, se medirán el Hércules, último con 8 puntos, y el Municipal Limeño, vigente subcampeón y séptimo con 17 unidades, mientras que el día 22 lo harán el Águila y Futbolistas Asociados Santencos (FAS) disputarán el llamado "clásico nacional".
El Águila es octavo con 17 unidades y el FAS es segundo con 30 puntos.
El goleo individual lo encabeza el delantero salvadoreño Juan Argueta, con 8 tantos; le siguen el trinitense Jomal Williams y el colombiano José Erik Correa, con 7 goles cada uno.
5/10: Fuerte San Francisco-Cacahuatique, Zacatecoluca-Isidro Metapán, Alianza-Platense.