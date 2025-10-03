El Firpo busca lavarse las heridas ante el Inter FA en la liga salvadoreña

San Salvador, 3 oct (EFE).- El Luis Ángel Firpo buscará lavarse las heridas este fin de semana en su partido contra el 'benjamín' Inter FA por la jornada 15 de la liga de fútbol de El Salvador, tras ser goleado y perder el liderato en la fecha anterior ante el Alianza.