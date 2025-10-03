El Girona, obligado a ganar al Valencia

La dinámica del equipo desde las derrotas contra el Rayo Vallecano (1-3) y el Villarreal (5-0) es ascendente y esperanzadora, pero la realidad es dramática y el partido de este sábado podría ser incluso un ultimátum para Míchel Sánchez.

El técnico reiteró después del empate de la última jornada con el Espanyol que ve "brotes verdes" y cerró la rueda de prensa pidiendo "tiempo", pero luego preguntó: "¿Me lo darán?".

El equipo rojiblanco ha encadenado dos empates y solo ha perdido uno de los últimos cuatro partidos, ante el Levante (0-4), con dos futbolistas menos toda la segunda parte, pero la mejora y el paso adelante todavía no son suficientes.

Contra el Espanyol se consiguió la primera portería a cero de la temporada, después de encajar 16 goles en los seis primeros partidos, pero falta gol: solo tres en más de 600 minutos.

Los datos son demoledores y más que alarmantes: el Girona apenas ha sumado 16 puntos de 78 posibles entre la segunda vuelta de la temporada pasada y el comienzo de la presente, con un triste balance de tres triunfos en 26 partidos.

La primera victoria es urgente para un equipo muy necesitado y para una afición muy preocupada e inquieta.

Además, Míchel ha perdido por una lesión en el sóleo a Azzedine Ounahi, el jugador que encarnaba y lideraba el paso adelante rojiblanco.

También son baja para recibir al Valencia Thomas Lemar, David López, Juan Carlos Martín, Abel Ruiz, Viktor Tsygankov y Donny van de Beek, por lesión, y de Vladyslav Krapyvtsov y Joel Roca, convocados con Ucrania y España, respectivamente, para disputar el Mundial sub-20.

El Valencia viaja a Girona bajo una sensación de principio de crisis, no tanto por los resultados, sino por las sensaciones. La derrota contra el Real Oviedo en Mestalla del martes en la que el equipo de Carlos Corberán fue remontado en los últimos cinco minutos con dos goles seguidos terminó de confirmar lo visto sobre el terreno de juego en las últimas jornadas: la falta de buen juego en el equipo.

La situación en la tabla no es preocupante todavía pero las sensaciones sí. La primera derrota en Mestalla del curso parece haber abierto una herida en la afición, el vestuario y Corberán.

El equipo, como ya pasó ante el Athletic Club, recibió una sonora pitada de un Mestalla enfadado que vio como el equipo se adelantó en el minuto cuatro y se echó hacía atrás y, después, jugadores como Baptiste Santamaría, Luis Rioja, Javi Guerra o Dimitri Foulquier fueron nombrados por el míster en su análisis del partido en el que, como el día del Barcelona, expresó que el equipo no ha hecho lo entrenado durante la semana.

Bajo este ambiente llega el equipo a tierras catalanas en busca de una primera victoria fuera de casa que calme las aguas. Los partidos a domicilio fueron la gran asignatura pendiente del Valencia de Corberán la pasada temporada y en este curso actual solo ha sumado un punto lejos de Mestalla en estas primeras siete jornadas.

Para el encuentro, Corberán podría hacer varias rotaciones. En los laterales podrían entrar Thierry Rendall y Jesús Vázquez debido a las molestias de Dimitri Foulquier y José Luis Gayà; en el centro del campo Javi Guerra podría caerse del once y entrar Pepelu; y en la delantera Lucas Beltrán podría entrar por Hugo Duro.

Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Alejandro Francés, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Bryan Gil, Portu; y Vanat.

Valencia: Agirrezabala; Thierry Rendall, Tárrega, Diakhaby, Gayà o Jesús Vázquez; Luis Rioja, Santamaría, Pepelu, Diego López; Lucas Beltrán y Danjuma.

Puestos: Girona (20º, 3 puntos); Valencia (12º, 8 puntos).

- Míchel Sánchez: "Espero continuar dando pasos adelante".

- Carlos Corberán: "Veo una actitud muy buena el equipo para conseguir un juego mejor"

El dato: El Girona suma un gol en sus últimos 600 minutos como local y tres dianas en las siete jornadas de la presente temporada.

Bajas: Thomas Lemar, David López, Juan Carlos Martín, Azzedine Ounahi, Abel Ruiz, Viktor Tsygankov y Donny van de Beek (lesionados) y Vladyslav Krapyvtsov y Joel Roca (en el Mundial sub-20).