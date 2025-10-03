Inglaterra condena como "pasmosos" los precios del Mundial 2026

Según "The Athletic", los precios de las entradas para los partidos de fases de grupos varían desde los 60 dólares las más baratas, hasta los 620 dólares las más caras, mientras que en la final se disparan, convirtiendo a este partido en el más caro de cualquier deporte, con un rango de precios que va de los 2030 dólares hasta los 6730.

"Los precios son surrealistas", dijo la FSA en un comunicado. "Si el precio más barato para la final son 2000 dólares, es un precio increíble para un partido en el que no sabes si jugará tu equipo. Si consigues cuatro entradas para cada partido que tu equipo juegue desde la fase de grupos hasta la final, pueden ser unos 3100 dólares, más del doble de Catar. A eso hay que unir los viajes a y por Estados Unidos y el alojamiento. Va a ser la Copa del Mundo más cara con mucha diferencia".

La FSA pretende meter presión a la FIFA con la ayuda de la Asociación Inglesa (FA) para que rebaje los precios y los haga más aceptables para las condiciones económicas actuales.

Además, la organización pide a la FIFA que aclare si las aficiones de los equipos participantes van a tener garantizados asientos detrás de las porterías para poder asegurar el mejor ambiente posible durante el encuentro.

"Pedimos a la FA que trabaje con otros países para que presione a la FIFA y mantenga esta Copa del Mundo financieramente accesible para los aficionados".