La Juve sanciona a tres aficionados del Parma que profirieron insultos racistas a McKennie

"Gracias al sistema de videovigilancia del club, las autoridades localizaron e identificaron a tres aficionados rivales que, como se anunció después del partido, habían hecho comentarios racistas contra el jugador Weston McKennie mientras estaba en el campo después del partido", informó el club turinés.

La Juve, una vez identificados, decidió prohibir de por vida la entrada al estadio a esos aficionados y señaló que "condena con fuerza y ​​firmeza este grave incidente y cualquier manifestación de racismo".

No es la primera vez que el Juventus aplica esta medida con seguidores de equipos visitantes, pues actuó de igual manera con seguidores del Roma el 30 de diciembre de 2023 y con hinchas del Torino el 9 de noviembre de 2024.

En su día, el Parma condenó públicamente la actitud de su afición por ese incidente: "El Parma Calcio, en referencia a los acontecimientos que tuvieron lugar tras el partido disputado en el Allianz Stadium de Turín, condena firmemente cualquier forma de racismo y discriminación, tanto dentro como fuera del terreno de juego"

"La intolerancia racial, o cualquier otro tipo de comportamiento abusivo, NUNCA es tolerable ni aceptable y, por lo tanto, debe ser abordada, combatida y condenada en todo momento", apuntó el club parmesano.