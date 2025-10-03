Mascherano repasa su charla con Messi en Inter Miami-Chicago Fire: "Sin problemas con Leo"

"Sin problemas con Leo, salió que me estaba retando, se dice cualquier cosa", afirmó sonriendo Mascherano en la rueda de prensa previa al encuentro del Inter Miami contra el New England Revolution de este sábado.

"Estábamos hablando casualmente del bloque bajo en el que estaba Chicago. Si ves el partido, después de sus primeros dos goles hacen un bloque muy bajo y había poco espacio para encontrar entre líneas. Fue un ida y vuelta del tema de espacios, porque ellos habían replegado muy bien y costaba mucho encontrar espacios entre líneas. Algo que yo estaba viendo y que luego en el vestuario tratamos de hablar", añadió el argentino.

Mascherano asumió de forma muy clara la responsabilidad por la derrota 3-5 sufrida en casa en ese encuentro.

"A mí no me altera demasiado la derrota ni la victoria, sobre todo la victoria. Uno muchas veces cree que no se le puede decir nada. Yo siempre trato de tener un ida y vuelta con el jugador", dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Cuando me equivoco no tengo problema en decirlo. Nadie se quiere evitar, nadie quiere perjudicar, pero no lo veo anormal, simplemente en el lugar que estoy no sea muy normal que se diga lo que siento", añadió.

Mascherano también valoró positivamente la aportación de Rodrigo De Paul en sus primeros meses en la MLS tras su incorporación procedente del Atlético Madrid.

"Yo lo veo bien. No le damos una importancia extrema a los datos. Los miramos, claramente, y les damos el valor que tienen que tener, pero lo más importante es el rendimiento dentro de la cancha. Es un chico que tiene un don, abarca mucho campo, y uno tiene que entender que no es cuánto corres, sino cómo corres", aseguró.

"Rodrigo es un chico que nos da versatilidad, más por dentro que cuando tiene que defender por fuera, pero de acuerdo a la estrategia del partido nos puede dar esa versatilidad", concluyó.