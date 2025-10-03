Presentado Trionda, el Balón Oficial del Mundial de la FIFA 2026

El balón, que será utilizado en el primer Mundial con 48 selecciones, combina tecnología de punta con un diseño que simboliza la unión de los tres países. Presenta cuatro paneles geométricos y trazos ondulados que aluden a esta triple alianza. Cada panel incorpora los colores representativos de las naciones sede (azul, rojo y verde), enlazándose para formar un triángulo alusivo a la inédita unión. Los detalles en dorado evocan la codiciada Copa del Mundo.

El Trionda está equipado con un sensor de movimiento de 500 hercios (Hz) que transmite datos en tiempo real al VAR. Esta tecnología permitirá un análisis más preciso de jugadas polémicas al ser capaz de determinar el momento exacto del golpeo, incluso cuando un jugador toca el balón con la mano. De esta manera, se espera poner fin a las controversias de doble o triple toque en la ejecución de penales. Además, las costuras profundas y los gráficos en relieve han sido diseñados para mejorar la aerodinámica, la estabilidad en el aire y la adherencia del balón, incluso en condiciones climáticas adversas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su entusiasmo durante la presentación: “Tenemos aquí el precioso balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26. Me alegra y me enorgullece presentar el TRIONDA. Adidas ha creado un balón emblemático que representa la unidad y la pasión de los países anfitriones. Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota”.

El sorteo del próximo Mundial se celebrará el 5 de diciembre en Washington.

Fuente: EFE