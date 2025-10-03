Fútbol Internacional

Presentado Trionda, el Balón Oficial del Mundial de la FIFA 2026

La FIFA y Adidas presentaron este jueves Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su diseño rinde homenaje a los tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México, incorporando símbolos emblemáticos como estrellas, la hoja de arce y el águila, que dan identidad al esférico.

Por Arnaldo Benítez
03 de octubre de 2025 - 16:47
Figuras emblemáticas de Estados Unidos, Canadá y México, como las estrellas, la hoja de arce y el águila, dan identidad a Trionda, el balón oficial del Mundial de 2026 que este jueves fue presentado en sociedad por la FIFA y Adidas, la compañía multinacional alemana de equipamiento deportivo. La pelota combina tecnología de punta a partir de cuatro paneles geométricos y trazos ondulados que aluden a la unión de los tres países organizadores de la vigésima tercera edición del torneo, que por primera vez acogerá a selecciones de 48 países. Cada panel incorpora los colores que representan a los organizadores azul, rojo y verde, que se enlazan formando un triángulo alusivo a la inédita unión de tres países como sedes.
El balón, que será utilizado en el primer Mundial con 48 selecciones, combina tecnología de punta con un diseño que simboliza la unión de los tres países. Presenta cuatro paneles geométricos y trazos ondulados que aluden a esta triple alianza. Cada panel incorpora los colores representativos de las naciones sede (azul, rojo y verde), enlazándose para formar un triángulo alusivo a la inédita unión. Los detalles en dorado evocan la codiciada Copa del Mundo.

Balones de todas las ediciones de las mundiales.
El Trionda está equipado con un sensor de movimiento de 500 hercios (Hz) que transmite datos en tiempo real al VAR. Esta tecnología permitirá un análisis más preciso de jugadas polémicas al ser capaz de determinar el momento exacto del golpeo, incluso cuando un jugador toca el balón con la mano. De esta manera, se espera poner fin a las controversias de doble o triple toque en la ejecución de penales. Además, las costuras profundas y los gráficos en relieve han sido diseñados para mejorar la aerodinámica, la estabilidad en el aire y la adherencia del balón, incluso en condiciones climáticas adversas.

Los capeones del mundo con los balones que vieron sus consagraciones.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su entusiasmo durante la presentación: “Tenemos aquí el precioso balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26. Me alegra y me enorgullece presentar el TRIONDA. Adidas ha creado un balón emblemático que representa la unidad y la pasión de los países anfitriones. Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota”.

El sorteo del próximo Mundial se celebrará el 5 de diciembre en Washington.

Fuente: EFE

