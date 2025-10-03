Raspadori, convocado con Italia para los duelos ante Estonia e Israel

Autor de su primer gol con el club rojiblanco el pasado 30 de septiembre, en Liga de Campeones ante el Eintracht Fráncfort, Raspadori tiene un hueco asegurado en la lista de Gattuso. El atacante italiano ya fue protagonista en el pasado parón de selecciones con dos goles y dos asistencias ante los mismos rivales, en las dos victorias de la 'Azzurra'.

Juega la 'Nazionale' en Estonia el próximo sábado 11 de octubre, ante una selección a la que goleó el pasado 5 de septiembre (5-0). El duelo clave es el que disputará el día 14 en Údine (norte) ante Israel, combinado contra el que empata a puntos en la clasificación tras la agónica victoria cosechada en Hungría (4-5).

Marcha segunda de grupo la 'Azzurra' empatada a 9 puntos con Israel, por lo que está obligada a ganar para al menos acariciar la repesca. Además, tiene que marcar el máximo número de goles posible para recortar la diferencia con Noruega, primera de grupo con 15 puntos (1 partido más jugado), que se enfrenta a Israel el día 11.

Gattuso incluyó en su lista a Matteo Gabbia, defensa del Milan, y Bryan Cristante, centrocampista del Roma, ausentes con la 'Azzurra' desde 2024.

El seleccionador llamó por vez primera a estos dos jugadores desde que está en el cargo. Pese a su buen nivel, Gabbia no acudía desde octubre de 2024. Mismo caso con Cristante, titular indiscutible en el Roma portando la mayor parte de veces el brazalete de capitán, ausente con Italia desde la Euro 2024.

Además, Gattuso llevará por primera vez con la 'Azzurra' a dos jóvenes como Hans Nicolussi-Caviglia, centrocmapista del Fiorentina, y Nicolò Cambiaghi, delantero del Bolonia.

Repiten Francesco Pio Esposito, delantero del Inter; y el italoargentino Mateo Retegui, del Al-Qadsiah. Y entró, después de su ausencia en la última convocatoria, Diego Coppola, defensa del Brighton.