Xabi Alonso: “Intento que lo de fuera me afecte poco, o nada”

“Intento darle más importancia a lo que puedo controlar y a lo que realmente vivo. Lo de fuera, vivo con ello y lo llevo bastante bien. No es la primera ni la última, intento que me afecte poco y a veces nada. No me desgasto mucho en ello”, dijo en rueda de prensa.

Un Xabi Alonso que aseguró no leer o escuchar “mucho” lo que se dice de él y de su equipo, y señaló el partido ante el Villarreal como un momento de reacción, sin pedirle nada a la afición, en el primer partido en casa tras la derrota del derbi.

“No pido nada -a la afición-. Nos miro a nosotros. Tenemos que jugar con calidad y como equipo. No pido nada, tenemos que ser nosotros los que demos y ser proactivos con nuestro juego porque es la mejor manera de que la gente disfrute”, aseguró.

“No hay que estar bajos tras la derrota ni altos tras la victoria, nos tiene que afectar lo justo, porque mejor lo llevaremos. No lo olvidamos, pero no nos quedamos enganchados”, continuó.

”Volvemos a jugar en casa contra un equipo que está en buen momento, por puntos y por juego. Mañana necesitamos dar un gran nivel colectivo e individual. Es un partido importante antes del parón”, añadió.

Partido en el que Jude Bellingham, quien se quedó fuera de la convocatoria contra Inglaterra al volver a jugar el pasado 20 de septiembre de la operación en el hombro izquierdo, podría volver a ser titular, como en el derbi, tras su suplencia ante el Kairat Almaty.

“He hablado con Jude de ello. Es cuestión de tiempo que vuelva a estar en la convocatoria. Jude después de la lesión está mejor. Es un jugador fundamental, por su calidad, despliegue y desequilibrante que es y es cuestión de tiempo que llegue a su mejor nivel”, apuntó.

Además, destacó que el inglés y Arda Güler pueden jugar juntos. “Pueden ser complementarios, pero hay que ver cómo colocamos las otras piezas; buscando el equilibrio. Los futbolistas tienen que fluir y encontrarse cómodos, pueden jugar juntos”, señaló.

Por otro lado, habló de dos futbolistas aún sin minutos: Endrick y el portero Lunin.

“Endrick viene de una lesión larga, pero lleva tres semanas entrenando bien y hay que ver el contexto del partido para que pueda jugar. Necesita muy poco para hacer gol, con una finalización brutal, buen juego al espacio… Hay mucha competencia, pero le llegará el momento”, comentó sobre el delantero brasileño.

Por otro lado, a Lunin le abrió la puerta del once titular cuando el Real Madrid afronte la Copa del Rey.

“Siempre tiene que estar preparado, dentro de que tenemos un gran portero como Courtois; pero Lunin ya demostró estar preparado. Luego hay que ver las diferentes competiciones, como la Copa, que ya veremos qué decisión tomamos. Aunque aún no haya podido jugar, está preparado”, señaló.