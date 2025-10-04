Grimaldo abandona en camilla el partido del Leverkusen ante el Unión Berlín

Al filo del descanso, en un córner a favor del Unión Berlín, Grimaldo, que defendía el primer palo, intentó despejar el balón y fue golpeado sin querer en la cabeza por Kofane.

Las asistencias médicas intervinieron rápidamente, inmovilizaron a Grimaldo y se lo llevaron en camilla con una aparente brecha en una ceja.

Durante las próximas horas será sometido a pruebas médicas.