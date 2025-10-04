Grimaldo abandona en camilla el partido del Leverkusen ante el Unión Berlín
Redacción deportes, 4 oct (EFE).- Álex Grimaldo, lateral del Bayer Leverkusen, abandonó en camilla el partido que disputó su equipo ante el Unión Berlín por un choque con su compañero Christian Kofane a escasos días de viajar con España para afrontar los compromisos internacionales ante Georgia y Bulgaria.
Por EFE
04 de octubre de 2025 - 13:25
Al filo del descanso, en un córner a favor del Unión Berlín, Grimaldo, que defendía el primer palo, intentó despejar el balón y fue golpeado sin querer en la cabeza por Kofane.
Las asistencias médicas intervinieron rápidamente, inmovilizaron a Grimaldo y se lo llevaron en camilla con una aparente brecha en una ceja.
Durante las próximas horas será sometido a pruebas médicas.