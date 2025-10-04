Miguel Herrera cita a Watson y Borges para los partidos contra Honduras y Nicaragua

San José, 04 oct (EFE).- El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, ha incluido en su lista de convocados para los partidos de eliminatorias del Mundial de 2026 contra Honduras y Nicaragua al defensor Kendall Watson, ausente hace meses, y al creativo Celso Borges, quien había anunciado su retirada del equipo.