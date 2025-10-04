Simeone: “Consideramos que Almada todavía no está para poder competir”

“Está entrenando bien. La verdad que se lesionó con a selección argentina creo que ya hace veintipico días atrás, está recuperándose bastante bien, ayer hizo su primer entrenamiento, hoy hizo una parte del entrenamiento y consideramos que todavía no está para poder competir”, expuso en rueda de prensa tras la sesión preparatoria matutina en el Centro Deportivo de Majadahonda.

“Lo seguiremos cuidando, esperando a que se recupere lo más rápido posible en el tiempo que tenemos por delante y ya contra Osasuna (dentro de dos semanas) imagino que ya estará muy bien”, añadió Simeone, que contestó con el nombre de su próximo rival, el Celta, cuando fue preguntado por una valoración de la convocatoria de Almada para los dos próximos encuentros de Argentina sin reaparecer aún con el Atlético.

El atacante se lesionó el pasado 9 de septiembre con la selección argentina, en el anterior parón de LaLiga por fechas FIFA, y desde entonces se ha perdido todos y cada uno de los seis choques del Atlético de Madrid (ante Villarreal, Liverpool, Mallorca, Rayo Vallecano, Real Madrid y Eintracht Francfort) más este domingo contra el Celta en Balaídos.

Almada figura en la convocatoria inicial ofrecida por Lionel Scaloni, seleccionador argentino, para los dos amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, fijados para los próximos 10 y 13 de octubre, respectivamente.

