Todo abierto para la clasificación del grupo F, con Colombia, Noruega y Nigeria

Ambas deberán para ello derrotar a Nigeria y Arabi Saudí; los árabes no han logrado puntuar en el torneo y tratarán de vencer para no marcharse con un cero en casillero de puntos y salvar así el honor.

Los nigerianos, por su parte, buscarán una segunda victoria que desbanque a los cafeteros del primer lugar y les dé el pase automático, incluso como primeros, si los noruegos empatan o pierden con los saudíes. Los africanos son un buen equipo que han demostrado gran calidad de juego pero escasa puntería de cara al gol.

El peor escenario para Colombia sería esa derrota sumada un empate o victoria de los nórdicos, que le dejaría en tercer lugar ante con grandes opciones de entrar entre los cuatro mejores terceros, que acceden a octavos, pero afrontaría a Argentina.

En estas condiciones, a colombianos y noruegos no solo les cuenta ganar, sino también la cantidad de goles que consigan, ya que en caso de empate a puntos el primer factor es la diferencia de tantos, ya que el enfrentamiento directo quedó en empate, en un partido en el que Colombia fue superior pero no fue efectiva de cara al arco.

El segundo factor de desempate es el "fair play" y ahí la casuística es grande y dependerá de lo limpios que sean los partidos de la última jornada.

El coste escenario, las dudas estarán en qué decidirá César Torres, que ha movido con intensidad el ataque en las dos primeras jornadas sin encontrar los goles que necesita.

Es verdad que el arco que defiende el portero de Fortaleza Jordan García sigue a cero, pero en el otro lado del campo Colombia solo ha podido cantar un gol, el que le hizo Oscar Perea a los saudíes al aprovechar un error defensivo y que sirvió para la sufrida victoria de la tricolor en la jornada inaugural del grupo.

El hombre del AVS Futebol ha destacado como uno de los jugadores con más proyección en el Mundial, incisivo y hábil en la bandas, pero le ha faltado el empuje de sus compañeros, en particular de Neyser Villarroel, el hombre franquicia de la selección que ha dejado grandes sensaciones pero no consigue explotar.

Colombia también ha echado de menos en estos dos partidos una mejor versión de sus conductores de juego, en particular del hombre de Botafogo, Jordan Barrera y del capitán y volante del América de Cali Kéner González.

Una mejor actuación de todos ellos le daría grandes opciones al equipo de Torres de ser primero y esperar un cruce con el segundo del grupo E, que podría ser Francia o Sudáfrica; ser segundo les llevaría a jugar contra Paraguay.

Los noruegos, por su parte, afrontan la jornada decisiva con las mismas aspiraciones, con el objetivo de ser primeros, amarrados a su fiabilidad defensiva y sobre todo a su arquero, Fauskunger, que fue elegido mejor jugador del partido por la FIFA en el empate a un gol con Colombia.

Los nórdicos no han desplegado un gran fútbol, pero son un equipo aseado en el centro del campo, muy ordenado en defensa y en la presión, pero con poca mordiente arriba.

Solo han marcado un gol, de penalti en el duelo que le sirvió para derrotar a una Nigeria que fue mucho mejor, pero que no supo concretar sus ocasiones: algunas rechazadas por el palo y otras por la buena actuación de Fauskunger.

Los nigerianos se perfilan como su principal aliado, ya que demostraron muy buen fútbol y todo apunta a que pondrán en muchos problemas a Colombia en la lucha directa de ambos equipos por la clasificación.

Un segundo lugar les dejaría frente a Paraguay en octavos, mientras que si se clasifican como terceros el rival sería Argentina.