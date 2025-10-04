Trionda, el balón del Mundial 2026, es exhibido en el Estadio Azteca

El balón fue presentado con un espectáculo de luces en la explanada del Azteca, estadio que fue inaugurado el 29 de mayo de 1966.

El estadio está siendo remodelado y las obras deben terminar el 28 de marzo próximo.

El balón, que fue dado a conocer por la FIFA el jueves pasado, se distingue por sus colores que representan a los tres países anfitriones: el azul de Estados Unidos, el rojo alusivo a Canadá y el verde de México.

Para celebrar su nueva imagen, el estadio Azteca reabrirá sus puestas con un partido entre la selección mexicana y un rival por confirmar.

