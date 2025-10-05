0-0. Concluye sin goles el clásico entre el Oporto y el Benfica

El encuentro, celebrado en el Estádio do Dragão, transcurrió con un mayor control por parte del conjunto dirigido por el italiano Francesco Farioli, que venía de ganar esta semana en la segunda jornada de la Liga Europa al Estrella Roja de Belgrado.
Sin embargo, en su lucha por anotar, casi marcan un autogol en la segunda parte a raíz de un desvío de Jakub Kiwior.
Este encuentro ha supuesto el regreso de José Mourinho, que dirige al Benfica desde septiembre, a la ciudad que lo catapultó en el fútbol mundial.
Con este resultado, el Oporto sigue como líder con 22 puntos en la octava jornada de la Liga lusa, seguido por el Sporting, con 19 puntos, y el Benfica, con 18 puntos.
Este domingo, el encuentro entre el Sporting y el Braga concluyó con empate a 1 con Rodrigo Zalazar y Luis Suárez como protagonistas.