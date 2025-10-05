0-1. El Córdoba vence a un Zaragoza perdido en sus problemas

El equipo andaluz cogió aire en la clasificación y agravó la crisis que el Zaragoza pareció empezar a paliar tras ganar al Mirandés la semana pasada.

Para este partido, Gabi repitió el esquema que tan buen resultado le dio en Vitoria y alineó de nuevo ese 4-3-3 con una medular blindada por Paul, Saidu y Guti, con Cuenca y Moyano en las alas y Dani Gómez como referencia ofensiva.

El Córdoba llegó sin Adilson, Alcedo y Albarrán, por lo que su técnico, Iván Ania, tuvo que confeccionar una alineación con Isaac, Fomeyem, Rubén Alves y Vilarrasa en la zaga e Iker Álvarez bajo palos.

El comienzo de los visitantes fue notable, presionando arriba, pero la primera ocasión clara fue de los locales, en el minuto 10, cuando Cuenca remató a las nubes tras un barullo dentro del área cordobesista.

En el minuto 18 llegó la ocasión más clara del Zaragoza, tras un gran pase de Guti desde el centro del campo que sorprendió a la zaga verdiblanca y que colocó a Dani Gómez y a Cuenca casi solos frente al meta del Córdoba, pero el disparo del segundo fue repelido por el arquero.

A partir de ahí, el encuentro entró en una espiral de interrupciones y juego inane por parte de los dos conjuntos que también se tradujo en una buena nómina de jugadores amonestados, cinco entre los dos equipos antes de llegar al descanso. Y también el entrenador del Zaragoza, Gabi Fernández, se llevó una tarjeta por protestar.

El final de la primera mitad reactivó en cierta forma a los dos equipos y Cuenca volvió a errar una ocasión clara en el minuto 40, tras captar un rechace de la defensa andaluza.

Tres minutos después, un buen disparo de falta directa de Jacobo desde la frontal del área se fue por poco tras tocar en la barrera.

La segunda parte comenzó sin cambios en ninguno de los dos equipos y con los visitantes más peleones, aunque la primera ocasión clara la tuvo el Zaragoza tras un grave error de Vilarrasa, pero la pelota que puso Cuenca en el área no la aprovechó nadie.

Sin embargo, el premio se lo llevó el Córdoba en el minuto 67, tras un córner magistralmente lanzado por Dalisson envenenado por el viento que, finalmente, acabó dentro de la portería local tras golpear en Saidu.

El gol fue un mazazo para los blanquillos y Gabi reaccionó metiendo pólvora en el césped, con hasta cuatro delanteros, Kodro, Pau Sans, Soberón y Bazdar, para tratar de darle la vuelta al partido.

El equipo aragonés, sin embargo, estaba noqueado y no fue capaz de reponerse en los más de 20 minutos que restaban de juego.

El Ibercaja Estadio se convirtió en los estertores del partido en un auténtico hervidero en el que pasó de todo, incluida la expulsión de Akouokou y de Gabi y una clarísima ocasión en el minuto 93 que Bazdar mandó al cielo.

0 – Real Zaragoza: Andrada; Francho, Tachi, Insua, Tasende (Soberón, min. 79); Guti, Paul Akouokou, Saidu (Bazdar, min. 70); Cuenca (Valery, min. 57), Moyano (Pau Sans, min. 58), Dani Gómez (Kodro, min. 70).

1 – Córdoba: Iker Álvarez; Isaac, Fomeyem, Rubén Alves, Vilarrasa (Timorán, min. 56); Requena, Dalisson (Del Moral, min. 82), Isma Ruiz; Jacobo González, Fuentes (Guardiola, min. 76), Kevin Medina (Diego Bri, min. 76).

Árbitro: Rafael Sánchez (Comité murciano). Mostró cartulina amarilla a Tachi (m. 3), Dani Gómez (m. 25), Akouokou (m. 30), Andrada (min. 90) y Guti (min. 95), del Zaragoza. Por el Córdoba amonestó a Rubén Alves (m. 11), Vilarrasa (m. 12), Timorán (m. 59), Guardiola (m. 83) y Requena (m. 92). Expulsó por doble amonestación a Akouokou (m.89) y con roja directa al técnico local Gabi Fernández (m. 92).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Ibercaja Estadio ante 15.808 espectadores.