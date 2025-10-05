Debut en Serie A de Louis Buffon, el hijo de ‘Gigi’

En una notable diferencia con la trayectoria de su padre, quien fue un icónico portero, Louis Buffon se desempeña como delantero. El joven futbolista saltó al campo en el minuto 77 del encuentro, cuando el resultado ya estaba sentenciado tras los cuatro goles del Bolonia. El partido estuvo marcado por la temprana expulsión del jugador del Pisa, el alemán Idrissa Touré.

A sus 17 años, Louis Buffon ya había debutado en la Serie B la temporada pasada bajo la dirección técnica de Filippo Inzaghi, quien fuera compañero de ‘Gigi’ en la selección italiana que se alzó con el Mundial de 2006. Su salto a la máxima categoría del fútbol italiano llegó de la mano de otro campeón mundial de aquel año: Alberto Gilardino.

Cabe destacar que, esta misma temporada, Buffon también había tenido minutos en la Copa Italia, en el partido que el Pisa perdió frente al Torino. En cuanto a su futuro internacional, Buffon ha elegido representar a las categorías inferiores de la República Checa, país de origen de su madre, en lugar de Italia. No obstante, el delantero aún podría optar por la Nazionale si cambiara de parecer, ya que todavía no ha disputado minutos oficiales con la selección absoluta checa.

