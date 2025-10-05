El mensaje de Julio Enciso tras su debut en el Racing de Estrasburgo

A través de su cuenta de Instagram, el oriundo de Caaguazú compartió un emotivo mensaje con sus seguidores, resumiendo su proceso: “Después de casi 4 meses, volví a pisar una cancha… y no puedo explicar la felicidad que siento. Fueron meses de lucha, de silencios, de fe y de muchas pruebas. Pero también de amor, paciencia y fuerza. Gracias a Dios por darme la oportunidad de volver a hacer lo que tanto amo".

El atacante también agradeció el apoyo incondicional de su entorno: “A mi esposa, por no soltarme ni un segundo, por estar conmigo en los días más duros y recordarme siempre que todo pasa. A mi familia y a todas las personas que me apoyaron con mensajes, oraciones y cariño… gracias de corazón. El camino no fue fácil, pero hoy entiendo que cada caída tiene su propósito. Paso a paso, voy a volver a mi mejor versión y recuperar el ritmo de juego. Feliz de estar de nuevo donde soy feliz”.

El atacante surgido de la cantera de Libertad, oriundo de Caaguazú, ingresó sustituyendo al volante ofensivo francés Felix Lemarechal. En ese momento, la goleada de 5-0 ya estaba definida, lo que permitió que una de las grandes figuras que tiene la Abirroja tuviera un debut tranquilo y en un ambiente de celebración. Esta victoria contundente no solo marcó su regreso oficial al fútbol, sino que también catapultó al Racing de Estrasburgo a la parte alta de la clasificación de la Ligue 1, igualando en puntos con el Olympique de Marsella y manteniéndose cerca del líder, Paris Saint-Germain.

