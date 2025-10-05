Julio Enciso debuta con la camiseta de Racing de Estrasburgo

El delantero oriundo de Caaguazú, ingresó al campo de juego en el minuto 73, reemplazando al volante ofensivo francés, Felix Lemarechal. En ese momento, el Estrasburgo ya manejaba la ventaja abrumadora, lo que permitió que el debut se diera en un ambiente de triunfo asegurado para el elenco dueño de casa.

El mensaje de Julio Enciso tras su debut en el Racing de Estrasburgo

Este encuentro marcó el regreso oficial a la actividad futbolística para la “joya” después de un receso de más de tres meses. Enciso estuvo 116 días fuera de las canchas tras ser operado de una lesión de menisco en la rodilla izquierda y superar una etapa de rehabilitación. Su último partido se remontaba al 11 de junio, defendiendo a la Selección Paraguaya en la derrota ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.

La contundente victoria no solo enmarcó el debut del futbolista surgido de la cantera de Libertad, sino que también catapultó al Racing de Estrasburgo a la parte alta de la clasificación. El equipo iguala en 15 puntos con el Olympique de Marsella, siendo estos los equipos más cercanos al líder de la clasificación, el poderoso Paris Saint-Germain. Este sólido inicio de temporada va consolidando sus aspiraciones en el torneo doméstico.

Con su primer paso dado en el fútbol francés, las miradas están puestas en el desarrollo de Julio Enciso, con la vista puesta en el Mundial 2026, donde está llamado a ser la principal figura de la Albirroja, comandado por Gustavo Alfaro. A medida que el Estrasburgo se consolida como un contendiente en la Ligue 1, el delantero paraguayo buscará sumar más minutos importantes y afianzarse en su nueva aventura europea.