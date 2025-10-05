El Sporting destituye a su entrenador, Asier Garitano

Los directivos del club español se reunieron de urgencia mediante una videoconferencia con los dirigentes del Grupo Orlegi para tomar la determinación de dar un relevo en el banquillo.

Una decisión que llega tras la derrota frente al Castellón por 3-1, que suponía el quinto partido perdido de forma consecutiva en una larga racha sin sumar puntos que ha puesto al Sporting en la mitad baja de la tabla de LaLiga Hypermotion.

Garitano asumió el cargo el pasado mes de abril, tomando el relevo de Rubén Albés en un momento muy delicado para la entidad en lo deportivo, enfrentándose en su primera semana al Eldense en un duelo directo en la lucha por la permanencia en Segunda División.

Con el vasco al frente los rojiblancos vencieron en ese partido y lograron cambiar radicalmente la dinámica de resultados en el tramo final de liga para lograr una holgada permanencia, finalizando en undécima posición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta nueva temporada había arrancado de forma inmaculada, con tres triunfos consecutivos, pero esta mala racha de resultados, sumado a las malas sensaciones de este último partido, han terminado por precipitar su cese.

En total, Garitano dirigió al Sporting en 16 partidos, logrando un curioso balance de 8 victorias y 8 derrotas, sin haber cosechado nunca un empate.

El técnico, de 56 años, sigue sin asentarse en un proyecto deportivo desde sus años gloriosos en el Leganés, donde consiguió ascender al club madrileño desde la extinta Segunda División 'B' a Primera División, acumulando varias experiencias sin éxito en la categoría de plata en Tenerife o Gijón.