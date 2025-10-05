El Villarreal, irregular a domicilio e imbatido en casa

El conjunto dirigido por Marcelino sumó en territorio madridista su tercera derrota del curso en las cinco salidas que ha disputado hasta el momento en todas las competiciones.

Además de la derrota del Bernabéu, sucumbió en El Metropolitano (2-0), en Liga, y en Londres ante el Tottenham (1-0) en Liga de Campeones, mientras que firmó tablas con el Celta (1-1) y solo se ha impuesto al Sevilla (1-2) en el Sánchez Pizjuán.

Esos números contrastan con los que cosecha como local y es que en La Cerámica el balance es de cuatro triunfos y un empate.

El equipo se ha impuesto al Oviedo (2-0), Girona (5-0), Osasuna (2-1) y Athletic (1-0), en Liga, mientras que empató contra la Juventus (2-2) en la Liga de Campeones.

Además, como local la racha se prolongó desde el final de la temporada pasada y, de hecho, acumula ocho triunfos consecutivos, lo que le ha permitido igualar el mejor récord en la historia del club.

Para encontrar la mejor racha del equipo hay que remontarse al curso 2014-2015 cuando fue capaz de encadenar también ocho triunfos seguidos entre las jornadas 12 y la 26.

Entonces el banquillo también lo ocupaba Marcelino y la lista de triunfos fue la siguiente: Getafe (2-1), Real Sociedad (4-0), Deportivo (3-0), Athletic (2-0), Levante (1-0), Granada (2-0), Eibar (1-0) y Celta (4-1).