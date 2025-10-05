Íñigo Pérez: "Pacha me dijo antes de salir que iba a marcar"

“El Pacha cuando iba a salir me ha dicho que iba a marcar”, dijo el técnico rayista, al referirse al gol que le dio la victoria a domicilio a su equipo sobre la Real Sociedad (0-1).

El 'Pacha' entró al campo en el minuto 77 y tan sólo seis minutos después logró su primer gol en Liga con la camiseta del Rayo Vallecano.

De esta manera, el conjunto vallecano se marcha al parón de selecciones tras cosechsu segunda victoria del campeonato y auparse en la clasificación hasta los 8 puntos. “Es un impulso de alegría y de energía importante. Somos un equipo muy emocional y pasional”, ha añadido. También ha reconocido que, lógicamente, la victoria les va a dar tranquilidad para afrontar estas dos semanas sin partido.